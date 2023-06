Un contrat de deux ans au KVK Tienen pour Adrien Marchal

Adrien a débuté le football au sein du club de Noduwez avant de prendre la direction de Tienen. "J’avais donc déjà joué là-bas chez les jeunes avant de rejoindre OHL. À OHL, j’ai continué à progresser durant huit ans mais la saison dernière, je savais que je n’aurais pas beaucoup de temps de jeu. J’ai donc décidé de rejoindre Tienen où là, on me faisait confiance. J’ai joué avec la réserve puis on m’a donné ma chance en première. D’abord 5', puis 10, puis un quart d’heure et même plus. Finalement, j’ai été titulaire pour les cinq derniers matchs du championnat."

De quoi convaincre les dirigeants de lui proposer un contrat de deux années. "C’est la récompense de très nombreux efforts et sacrifices. Une fierté aussi, mon travail a payé."

À Tirlemont, on s’entraîne quatre fois par semaine. "À l’OHL, c’était tous les jours. Comme j’ai l’envie de progresser, quand je ne vais pas au club, je m’entraîne de mon côté sur le volet physique."

Joueur plutôt offensif, droitier, qui aime les infiltrations, le Hélécinois est ravi de cette sécurité footballistique qui lui permet de s’épanouir et de poursuivre son évolution sans trop de pression. "À Tirlemont, le club est un peu comme une famille. Et ce n’est vraiment pas loin de la maison. On a de belles installations avec un stade où l’ambiance est belle chaque dimanche. Et ça, c’est aussi très important pour un joueur qui se sent donc soutenu et cela personnellement me donne l’envie de me distinguer et de donner le meilleur."