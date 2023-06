Les deux formations se sont tenues en début de rencontre. Le niveau de jeu n’était pas exceptionnel. Très vite, les Stéphanois ont remplacé Adrien Fauchet par Valery Lemmens. "Adrien était blessé et du coup, il n’était pas au mieux", soulignait le président visité, Eddy Corbisier, très proche de ses joueurs.

Après 3-3, les Nilois donnaient l’impression de prendre le dessus. Florian Dhondt réussissait quelques bons rechas. En face, David Mine éprouvait des difficultés au petit-milieu. "Cela n’allait pas. Nous avons donc permuté avec Michaël Vandendaele pour changer la dynamique dans l’équipe", signalait le joueur qui reprenait sa place après le repos.

Nil-Saint-Vincent prenait le dessus à la pause (5-7) sur une belle outre de Lorenzo Berthels qui ne s’était pas montré sous son meilleur jour jusque-là.

Renversement de situation à la pause

À 5-7, Florian Dhondt livrait deux fois hors des limites. Tangissart, via une outre de Nicolas Corbisier et un bon service de Valery Lemmens, égalisait à 7 partout. Il n’y avait aucune ambiance dans le camp nilois alors que du côté visité, on avait retrouvé quelques couleurs et de la voix.

À 7 partout, David Mine, repassé au pivot, écartait deux rechas (7-8). Nicolas Corbisier et Michaël Vandendaele frappaient alors entre les perches (8-8). Nil changeait sa composition au rectangle en faisant passer Florian Dhondt au fond, Samuel Dhondt avançait d’un cran. Nil s’octroyait une dernière fois l’avance à 8-9 suite d’un rechas outre de Jonathan Simon et un contre-rechas entre les perches de Samuel Dhondt. Ce sera le dernier fait saillant de la rencontre chez les visiteurs. "Nous avons flanché en deuxième période. Ce n’est pas Tangissart qui a gagné le match mais Nil qui a perdu en offrant la victoire aux Stéphanois", indiquait le cordier Nilois, Jonathan Simon.

"Ce match reflète notre début de saison. Nous avons chaque fois eu des trous dans les rencontres. D’habitude on se reprend, cela n’a pas été le cas ce dimanche", poursuivait Jonathan Simon.

Cette victoire ne permet pas à Tangissart de quitter la lanterne rouge. Mais, l’équipe n’est qu’à un point de ses prédécesseurs immédiat au classement en ayant jour un match de moins que Kastel et Bassilly.