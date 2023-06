Les Anémones étaient au four et au moulin lors de la manche à Hèze

Et le moins que l’on puisse écrire est qu’ils étaient au four et au moulin comme le détaille Loïc Thomas, éducateur au sein du service résidentiel. "C’est un jour important pour nous puisque nous accueillons l’épreuve dans nos installations. Mais pour les résidents, c’est vraiment une journée importante. Une partie est mobilisée pour l’organisation en tant que telle. Nous assurons les ravitaillements avec un éducateur qui accompagne quelques résidents. Mais surtout, nous avons environ 25 personnes qui ont pris le départ des épreuves. Si une bonne moitié a opté pour la marche, les autres eux, n’ont pas hésité à courir. Il faut dire que la course à pied, la plupart adorent. Nous avons même un résident qui court plusieurs fois par semaine avec un"petit"niveau."

Assez actifs, les Anémones participent par ailleurs aux Special Olympics avec souvent une belle moisson de médailles. "Ici, pour eux, c’est l’occasion de travailler l’inclusion. Ils n’ont pas l’habitude de courir avec des joggeurs valides. Une expérience enrichissante et très appréciée par nos résidents qui ne demandent qu’à reproduire cela. Pour nous, éducateurs, c’est aussi un moment important, car c’est le résultat de tout un travail avec nos jeunes et moins jeunes. Et ce qui est à souligner est qu’ils écoutent bien les consignes. Car courir par cette météo avec les résidents reste un sacré défi. Il faut veiller à pas mal de chose, notamment, en ce qui concerne les ravitaillements. Ils doivent boire et nous devons être certains qu’ils le font. À l’arrivée, ils laissent exploser leur bonheur d’avoir réalisé ce pourquoi ils étaient là. Au final, c’est vraiment un très bel exemple d’inclusion qui est très gratifiant pour tout le monde."

Une présence au Challenge du Brabant wallon a féliciter et… à rééditer !