Audran Imberechts est présent au rendez-vous

Il terminera la journée à la 32e place junior, loin de son objectif. Comme l’indique Sébastien, son papa, ancien champion de la discipline, "un autre gros travail est à faire avant les prochaines courses pour bien se reprendre."

Il faut dire que voici dix jours, Audran n’avait pas connu la réussite lors de la première Coupe de France à Brassac. Au guidon de son Orbea Rallon R6, Audran Imberechts, malade depuis le premier jour, sans punch et probablement avec une petite pression (logique à 17 ans) a plutôt subi les spéciales. L’épreuve étant sur deux jours, le dimanche, partagé entre l’envie depoursuivre la course ou l’arrêter, il donnera tout ce qu’il peut pour terminer ces deux jours de course avec 70 kilomètres et un dénivelé de 3 500 mètres, le tout sous une pluie battante du début à la fin. Il terminera finalement à une raisonnable 26e place sur 80 pilotes engagés chez les juniors.

Mais à ce stade, le plus important est de retenir que le pilote junior de l’Audise Belgium Enduro Team, a décroché son deuxième podium de la saison voici quinze jours avec une très belle deuxième place et un scratch en 18e place ! On peut noter une belle régularité tout au long du week-end, la première marche n’est plus très loin, mais en attendant Audran Imberechts prend la tête du classement général provisoire junior de la Coupe de Belgique.