Ligue A: Le Français Tanguy Nevot jouera à Guibertin la saison prochaine

Guibertin voulait se renforcer au poste d’attaquant-réceptionneur, poste déserté la saison prochaine par Robin Foret et Jens Christiaens, partis à Nivelles. Le marché belge étant relativement fermé, c’est vers le Nord de la France qu’ils se sont dirigés pour leur transfert. Ils ont attiré Tanguy Nevot (1,91 m), joueur de Beauvais, dans le Nord de la France. "J’ai joué la saison dernière à Beauvais, en élite, au troisième niveau français, derrière la Pro A et la Pro B. J’avais envie d’un nouveau challenge, de voir autre chose. Je voulais rejoindre un championnat étranger. Je suis les résultats du championnat de ligue A en Belgique depuis plusieurs années. Le niveau belge devient de plus en plus compétitif. Il a atteint un bon niveau général. Cela correspond, je pense, à mon niveau. Je suis assez content de rejoindre le club de Guibertin, c’est une bonne opportunité. C’est à l’étranger et pas très loin de la France. C’est pour moi l’occasion de progresser", indique-t-il.