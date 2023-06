Les filles du Ronvau resteront finalement en P2

Promu malgré lui en P1car il restait une place à prendre dans la série, le FC Ronvau s’était manifesté auprès du CP Brabant afin de changer les choses et de rester en P2, une série plus adaptée au niveau de l’équipe. Les dirigeants du club ont été entendus: le Ronvau restera bien en P2 et c’est le FC Schaerbeek, septième du classement, qui évoluera en P1 la saison prochaine.