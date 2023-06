Larissa Pauluis championne de Belgique de dressage pour la troisième année consécutive

Elle a ensuite terminé à la seconde place du Grand Prix freestyle, mais elle avait assez d’avance sur ses principales rivales (Charlotte Defalque sur son cheval Botticelli qui termine deuxième et Laurence Roos sur Fil Rouge, troisième), pour remporter un nouveau titre de championne de Belgique. "Aussi bien Valentin que Flambeau, mes deux chevaux, se sont bien comporté lors de ces championnats, apprécie Larissa. Et Flambeau m’a vraiment fait un très bon Grand Prix le premier jour où il a réalisé son meilleur score."

Comme la veille, Flambeau a terminé premier du Grand Prix spécial le deuxième jour et Valentin troisième. "J’étais vraiment fière de mes deux chevaux."

Il y a eu plus de fautes lors de la troisième épreuve, mais le résultat final est très positif. "Et je suis vraiment contente de mon cheval qui évolue très bien."

"Réaliser de bons résultats en Belgique est important"

Pour Larissa qui a l’habitude de se distinguer lors d’épreuves internationales et à l’étranger, briller en Belgique est également une priorité. "Ces championnats de Belgique sont importants. Même si je participe à des concours plus difficiles et plus importants, la Belgique est quand même mon pays."

Elle réalise une très belle saison, mais elle en veut encore. "J’ai fait beaucoup de concours internationaux avec mes deux chevaux, je constate une belle progression, mais je veux encore passer quelques caps."

Elle est ainsi au-devant de quelques échéances importantes. "On est sélectionné pour Aix-la-Chapelle, un concours cinq étoiles où il y aura une grosse concurrence à la fin du mois puis il y aura un trois étoiles à Dauville et un cinq étoiles au Creuset."

Mais son prochain gros objectif, ce sont les championnats d’Europe en Allemagne organisés début septembre. "Après, on verra… En attendant, je vais intensifier les entraînements, toujours à Braine-l’Alleud."