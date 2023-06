Adrien Deharre vise les championnats du monde

La saison a débuté mi-mai pour Adrien Dehaere. Le triathlète de Braine-l’Alleud était à Caorle en Italie pour sa première course de l’année sur le circuit européen. "J’y étais allé pour prendre mes marques. Je me suis fait bloquer en natation. À partir de ce moment, je savais que la course serait difficile. Cela s’est confirmé sur le vélo. Le parcours s’effectuait sur un circuit de trois kilomètres qu’il fallait parcourir six fois. J’ai constamment dû faire des relances qui m’ont coûté de l’énergie. J’ai heureusement fait une bonne course à pied. J’ai terminé à la 32e place en 55'51''. Je visais un top 20", indique-t-il.