Que ce soit à Waterloo, Ottignies ou Nivelles, le manque d’effectif reste le nœud de la guerre

"Gagner avec plus de banc"

Les Waterlootoises terminent cinquièmes en D2. "Les filles se sont impliquées mais si on continue clairement à progresser, on n’a jamais pu aligner une équipe complète durant cette deuxième partie de saison, remarque la manager, Élodie Debels. Nous avons 28 joueuses mais à cause des blessures et des absences, il est difficile de les avoir toutes en même temps. Et si on veut espérer gagner davantage et monter en D1, ce sera avec beaucoup de banc."

Didier Lempereur (T1) et Léo Vandenbossche (T2) repartiront avec la même équipe et un staff renforcé par une ancienne joueuse de La Hulpe.

"Étoffer le noyau, primordial"

Les Ottintoises sont quatrièmes sur cinq en D3 Gold. "Le bilan est un peu mitigé car on a eu des matches compliqués face à des équipes plus complètes, plus structurées et plus expérimentées, analyse l’entraîneur, Thomas Bollaerts. En plus du manque de roublardise, l’absence de filles importantes pour le collectif a pesé dans la balance. On était peut-être un peu trop ambitieux en visant le Top 2, mais il est primordial d’étoffer le noyau et on va utiliser cette expérience pour s’améliorer."

Antoine Le Maire (Ersamus) arrête. Bollaerts sera épaulé par un autre joueur du club au niveau des avants.

"Progresser dans la durée"

Cinquièmes, les Nivelloises ont laissé deux équipes derrière elles en D4 Gold. "En terminant meilleur quatrième de deux poules de sept, on s’est retrouvé de manière assez surprenante avec les sept meilleures équipes de la division où ce fut un peu plus compliqué contre des formations plus expérimentées, explique le coach, Yannick Lorgouilloux. Mais la saison fut vraiment satisfaisante avec d’autres joueuses qui se sont affirmées et trois filles inscrites au centre de formation à Liège. Là, on est en pleine réflexion car si on veut progresser dans la durée, on devrait monter en D3 mais l’effectif actuel ne le permet pas. Une solution serait de créer une entente avec un autre club."