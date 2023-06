Promotion: Lorenzo Berthels est déjà de retour à Tangissart pour le derby contre Nil

Il est retourné à Nil-Saint-Vincent cette saison. L’équipe niloise se déplacera à Tangissart dimanche pour le deuxième derby de promotion. Lorenzo Berthels effectuera donc déjà son retour à Tangissart. "Il ne reste que Michaël Vandendaele et Nicolas Corbisier de la saison dernière. Je connais aussi Fabien Gilboux avec qui j’ai joué à Ottignies", signale Lorenzo Berthels.

Un duel de beaux-frères

Pour lui, ce match à Tangissart sera donc particulier. "C’est clair. D’autant que ce sera aussi un duel de beaux-frères." Nicolas Corbisier, le capitaine de Tangissart, est marié avec la sœur de Lorenzo.

Il fera abstraction du contexte familial lorsqu’il montera sur le terrain. "L’objectif, comme pour toutes les rencontres, sera la victoire. Nous sommes actuellement troisièmes. J’espère que nous pourrons conserver cette troisième place. Nous avons perdu un match, contre Montignies-lez-Lens, le leader, face à qui nous avons mené 10-7 avant de nous incliner."

Nil-Saint-Vincent devrait récupérer Michaël Gelders. "Il devrait pouvoir tenir sa place. Nous nous déplacerons à six. Cela fait plaisir. Depuis le début de saison, nous sommes cinq."

À corde ou au petit-milieu

Suite aux absences de Benoît Marchal et Michaël Gelders, Lorenzo Berthels a fait des piges au petit-milieu. Il s’y est bien débrouillé. "J’ai essayé de faire de mon mieux. Il y avait très longtemps que je n’avais plus joué à ce poste. Je pensais que je n’en étais pas capable. L’année dernière, on m’avait déjà demandé de jouer au pivot. En nationale 3, les balles viennent plus vite. Je ne le sentais pas."

Il ne sait encore à quel poste il sera aligné dimanche. "On verra comment Michaël (Gelders) se sent à l’échauffement. Soit je rempilerai au petit-milieu, soit je reprendrai ma place à corde."

Dans la même série, Genappe évoluera à domicile dimanche face Mont-Sainte-Aldegonde avec l’espoir cette fois d’éviter toute baisse de régime durant le match.