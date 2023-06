Les défis un peu fous s’enchaînent pour Daniel Cappiau

Le mur de Grammont étant le péché mignon de Daniel. Il en a fait quinze fois l’ascension ! "Avant cela, j’ai fait d’autres ascensions et surtout des longues sorties. La semaine dernière j’ai fait un total de 1100 km. Avec Grammont ce mardi, c’était le dernier effort pour me sortir de sa zone de confort. Mon slogan est"never give up"(NDLR: ne jamais abandonner) et mon moteur le mental. Dans le système actuel, il faut surtout s’entourer d’une bonne équipe pour atteindre ses objectifs."

Les épreuves qui se présentent ne sont qu’un début, en sachant que son objectif final est de se qualifier pour le championnat du monde des GF UCI dans la catégorie des 55-59 ans. "J’aimerais aussi faire un Top 15 dans ma catégorie au Mont Ventoux et améliorer mon temps sur les Cinglés du Mont Ventoux, donc en moins de 6h45'32''."

Après ça, le repos sera de mise avant d’attaquer le mois d’août et Le Tour des Stations (Verbier), un Ultra Fondo de 242 km avec un dénivelé 8 848 m. Pour l’aider, il peut compter sur son mécano Christophe, aux petits soins pour lui. "Une pièce maîtresse dans un organigramme d’un sportif, même amateur."