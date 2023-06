L’athlète de l’USBW Nemo Rase vise une qualification européenne

Alors que plusieurs meetings font le choix de ne pas proposer des courses de haies ou des séries de steeple, principalement pour des raisons logistiques, c’est justement aussi sur ce créneau que veut se positionner les manches du Golden Series, au plus grand bonheur des athlètes de ces disciplines plus spécifiques, comme notamment Nemo Rase, athlète de l’USBW, et qui a pu bénéficier d’une bonne série sur le 110 m haies dimanche dernier, le tout chez lui, à Braine-l’Alleud. "L’idée de cette compétition est un super projet ! Ce fut une belle réussite, tant au niveau du nombre d’athlètes inscrits, qu’au niveau de la qualité des athlètes présents. Il n’est pas toujours facile de trouver des épreuves de haies dans la région avec un bon niveau, et l’initiative de ce meeting, et la volonté de mettre en avant les disciplines un peu moins souvent présentées ne peuvent être que positives pour nous jeunes athlètes."

Sur le plan sportif, alors qu’il vise une qualification pour les championnats d’Europe U20 qui se tiendront en août prochain du côté de Jérusalem, Nemo Rase regrette de ne pas avoir pu sortir une bonne course. "Je ne suis pas dedans pour le moment. Cela fait déjà quelques semaines que je passe à côté de mon sujet lors des compétitions, et ce fut encore le cas dimanche. Cela ne m’a pas empêché d’apprécier de courir sur la piste de mon club, mais au niveau de la performance, on n’y est pas. Je vais d’ailleurs stopper quelques semaines les compétitions pour me concentrer sur l’entraînement, pour ensuite aller chercher une qualification pour l’Euro."