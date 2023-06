Coupe de Brabant : Les finales des jeunes ce samedi 3 juin à l’ES Braine

Parmi les quatorze équipes finalistes ce samedi à Braine-le-Château, les jeunes de Grez-Doiceau seront le mieux représentés avec trois équipes en finale en U11, U13 et U14. "Au total, 104 équipes auront participé aux différentes Coupes. C’est un peu plus que la saison dernière mais c’est un nombre qui se situe dans la moyenne. C’est important de faire quelque chose pour les jeunes. Les dames sont comprises dans le nombre mais c’est toujours difficile d’en avoir beaucoup alors qu’il y a de plus en plus d’équipes."

Dernière précision, et elle est importante: les responsables de la Ligue insistent pour que les joueurs alignés lors des finales soient ceux qui ont disputé les tours préliminaires. "On a déjà dû intervenir pour l’une ou l’autre équipe qui ne joue pas le jeu et les feuilles d’arbitrage seront vérifiées."

Du côté de l’ES Braine, "tout se présente bien, lance le président Stéphane Morias. Il s’agit d’une première expérience pour le club et c’est une bonne occasion de mettre l’ES Braine et la région en vitrine. Il est juste dommage de ne pas avoir d’équipe de chez nous en finale. Nos U13 étaient bien partis mais ils ont été éliminés en demi-finale."