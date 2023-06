L'étoilé en P3C: Christopher Duchêne a séduit le FC Walhain

Si la saison fut loin d’être un long fleuve tranquille du côté de la seconde équipe huppaytoise en P3C avec des résultats bien en deçà des attentes et une piètre avant-dernière place au classement, il y a tout de même un joueur qui a réussi à tirer son épingle du jeu: Christopher Duchêne. Le dernier rempart a réalisé des prouesses entre ses perches et raflé le titre de meilleur étoilé de la série grâce à ses 40 étoiles (Renzo Concepcion, d’Ottignies, se classe second avec 30 étoiles alors que le trio Gauthier Godfriaux, d’Huppaye B, Romain Van Espen, de la RUR et Nathan Laurent, de Bierges termine sur la troisième marche du podium avec 24 étoiles). "C’est un plaisir d’être couronné et même plutôt gratifiant. Ce classement des étoiles, on le regarde d’abord de loin puis on y prend goût et cela devient un petit objectif. Même si la saison d’Huppaye B a été catastrophique, j’ai tout de même réussi à me mettre en avant et a réaliser individuellement de bonnes prestations."