L'étoilé en P3B: La saison presque parfaite du Nivellois Jérémy Vennekamp

Il fait référence au switch du noyau pendant quelques semaines avant de reprendre sa place initiale. "Je n’étais pas trop pour car on avait fait un groupe pour la P3 et pas pour la P2. Il y avait moyen de faire quelque chose de bien, on était plutôt bien parti en début de saison, et on aurait peut-être pu atteindre le tour final si on avait gardé le groupe. C’était la décision du président et on a fait au mieux, mais on s’est tiré une balle dans le pied. Au niveau de mes statistiques personnelles, c’est aussi une déception car j’ai perdu cinq ou six semaines."

Passé par Villers et Genappe, le résidant de Frasnes-lez-Gosselies sera toujours actif à la Dodaine, où il entamera sa deuxième campagne. "Je reste avec Gary (Illegems, le nouveau T1, NDLR) que j’avais déjà côtoyé à Genappe. Ce n’est pas évident de me consacrer au foot depuis que je me suis lancé comme indépendant (dans les parcs et jardins). C’est aussi pour cette raison que je n’étais pas monté en P2 à Villers. Puis, Loïc Fiolle m’a appelé l’année dernière, le projet qu’il m’a proposé à Nivelles m’a plu, et c’était aussi l’occasion de retrouver mes potes de Genappe."

Ses attentes ? "J’espère refaire une saison aussi prolifique individuellement mais j’aspire surtout à réussir un meilleur parcours sur le plan collectif."