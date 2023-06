L'étoilé de P3D: Sylvain Bernard, l’étoilé de la meilleure défense avec Mélin

La clé de cette régularité ? "Mélin a été élu meilleure défense et j’ai formé un bon trio défensif avec mes deux coéquipiers, Quentin Vanderstichelen et Quentin Allard."

Cela a conditionné le succès collectif de l’équipe avec quatorze matches sans défaite au second tour. "On s’était fixé le tour final comme objectif et on l’a fait. Après, il y a un goût de trop peu car on espérait aller plus loin, mais la saison est quand même réussie et tout le monde est content."

La performance individuelle est d’autant plus belle pour ce clubman depuis dix ans. "J’habite à Ramillies mais j’ai passé toute mon enfance à Mélin. J’y ai commencé le foot et j’y ai fait toutes mes classes de jeunes", précise celui qui travaille en jardinerie.

Ses attentes pour la saison prochaine ? "La série sera plus relevée mais c’est tant mieux car on aime la compétition et jouer contre des équipes de haut niveau. D’autant qu’on a fait de bons transferts, donc je ne m’inquiète pas trop. Personnellement, j’essayerai de livrer le même genre de saison en ayant un certain nombre d’étoiles. Collectivement, et même si ce n’est pas totalement l’avis du groupe, je tablerai sur la deuxième place minimum, et pourquoi pas le titre car on a les qualités."