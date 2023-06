L'étoilé de P2B: Le Chastrois Aziz Kano apprécie son dernier challenge en provinciale

Ce résultat fait oublier (en partie) la mauvaise saison de son équipe. "On restait pourtant sur une bonne saison mais il y a eu beaucoup de départs, à l’image de Kuci qui est parti en fin de mercato et reconstruire n’a pas été simple. En resignant pour une deuxième saison à Chastre, je me doutais que ce ne serait pas spécialement pour jouer la tête mais en espérant tout de même viser le Top 5. On ne s’attendait en tout cas pas à vivre une saison comme ça." Tout est parti d’une préparation compliquée. "Il y avait de nombreux absents, dont moi qui revenais de blessure (un arrachement du ménisque qui a suscité une opération). Je n’ai rejoué que lors du premier match de championnat à Auderghem."

Mais Aziz s’est ensuite vite révélé comme un élément indispensable sur l’échiquier d’Hassan Riani et le voir prolonger pour la saison prochaine fut une excellente nouvelle pour Chastre. "Après avoir joué à l’Olympic, Walhain, la RAAL, au Léopold et à Braine, j’ai découvert le football provincial à Chastre où je retrouvais pas mal d’anciens coéquipiers. Le club avait des ambitions de titre et je me suis laissé tenter par un dernier challenge alors que j’avais décidé d’arrêter."

En fin de saison, sa blessure a changé la donne, il a prolongé pour une deuxième saison à Chastre et maintenant pour une troisième. "Comme Max (Mouton, avec qui il fait du covoiturage depuis son domicile dans la région de Sambreville) et d’autres continuaient aussi, j’ai suivi le mouvement."

A 34 ans, Aziz Kano est toujours bien dans ses godasses. "En espérant que la prochaine saison soit meilleure, ce qui ne devrait pas être difficile."