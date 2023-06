Le Brabançon wallon Will Still prolonge comme entraîneur du Stade Reims en Ligue jusqu’en 2025

Ancien joueur à Grez-Doiceau, Wavre-Limal et d’ailleurs toujours actif à Mont-Saint-Guibert en P3, Will Still avait repris l’équipe en main suite au limogeage d’Oscar Garcia le 13 octobre dernier. En tant qu’intérimaire d’abord puis avec un contrat jusqu’à la fin de la présente saison ensuite.

Le jeune entraîneur belge de 30 ans – auparavant actif au Standard, au Lierse et au Beerschot comme T2 et intérimaire – a fait sortir Reims de la zone rouge pour finalement terminer 11e avec 51 points. Avec, au passage, quelques beaux coups d’éclats, comme un match nul arraché face au PSG par exemple.

Le club du Stade de Reims a annoncé la nouvelle sur ces réseaux sociaux via une publication pleine de "clins d’œils". Voir ci-dessous: