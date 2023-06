Guibertin vice-champion de Belgique en U13

Guibertin a manqué de peu le sacre national face à Torhout. "Nous avons mené le premier set 21-19, sans pouvoir conclure (21-25). Torhout a ensuite dominé la deuxième manche (16-25). Nous sommes passés près du titre. Nous restons toutefois très satisfaits de notre deuxième place."

Guibertin peut être fier de sa saison. "En nous imposant contre Gand, nous avons prouvé que nous étions bien la deuxième meilleure équipe du pays. Sans cette victoire, on aurait pu penser que les troisième et quatrième équipes U13 néerlandophones nous étaient supérieures", poursuit Olivier Sprangers.

Les U11 de Guibertin ont terminé quatrième. Ils ont mené 14-11 dans le premier match contre Waremme avant de s’incliner 18-25 dans le premier set et 14-25 dans le second. Ils ont ensuite perdu contre Roulers (15-25, 6-25), le champion de Belgique, et contre Torhout (19-25, 22-25) son dauphin.