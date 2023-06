Carton plein pour le Mémorial Gaston Reiff de Braine-l’Alleud: "Un réel succès"

La réussite est le fruit d’une importante augmentation d’affluence avec 200 athlètes de plus que lors des précédentes éditions, mais aussi avec la volonté de proposer et de lancer un nouveau circuit de compétitions, comme on le connaît en Flandre avec la Flanders Cup. Cela permet aux athlètes de nos régions de se confronter aux meilleurs et de progresser sans devoir continuellement faire de (très) longs déplacements vers la Flandre.

Ce Golden Series a donc débuté sur des chapeaux de roues, comme s’en félicitait Olivier Parvais, le président de l’USBW. "Notre meeting, pour son trentième anniversaire, a clairement bien grandi ! On doit peut-être, et avant toute autre chose, féliciter et souligner le travail des bénévoles qui depuis des mois, font en sorte que cette compétition puisse avoir lieu, et qui sont bien évidemment les premiers acteurs de cette réussite, ainsi que mettre en avant le soutien de la Province, véritable partie prenante de ce projet. Le succès de cette édition est également lié à la récente intégration de notre meeting au Golden Series, initié par le club de l’ARCH. La communication et la publicité qui a été faite autour de ce beau projet nous auront permis de compter plus de 500 athlètes. C’est de très bon augure pour la suite du circuit, et surtout pour notre athlétisme francophone."

Sur le plan sportif, on notera énormément de performances personnelles et de records battus parmi les athlètes présents, ce qui ne fait qu’encourager la volonté de pérenniser ce genre de meeting, offrant la possibilité à nos jeunes athlètes d’évoluer dans des compétitions dotées de toutes les conditions idéales pour performer. "L’objectif n’est pas d’entrer en concurrence avec les organisations internationales ou nationales qui bénéficient de moyens beaucoup plus importants que les nôtres, avançait Olivier Parvais. L’idée première est d’offrir la possibilité à nos jeunes athlètes de bénéficier de courses d’un niveau assez élevé que pour aller battre des records personnels. Et ce fut le cas pour bon nombre d’entre eux. Cette trentième édition est un réel succès tant sur le volet organisationnel, qu’au niveau de l’affluence mais aussi, et surtout au niveau sportif."