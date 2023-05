Un beau succès pour les courses à Walhain !

Mais pas de quoi décourager la famille Mathy qui tient à ce secteur qui fait la beauté et l’histoire de la Petite Reine. Après les dernières éditions assez peu fructueuses, est-ce la météo de ces derniers jours, on ne le saura peut-être jamais mais au final, les coureurs ont répondu présent, tout d’abord samedi avec la présence de 53 cadets, soit un excellent plateau quand on sait que la catégorie est de moins en moins fournie en termes de licenciés. Dimanche, chez les élites sans contrat et espoirs, ils étaient 83 à se disputer la victoire. Et enfin, ce lundi, 52 juniors ont rejoint Walhain alors que la veille se disputait le championnat de Belgique de la catégorie. De quoi ravir aussi les signaleurs le long du parcours. "Il est forcément bien plus agréable de voir de nombreux coureurs plutôt que quelques éléments passer devant nous de temps à autre. Cela permet aussi de mieux justifier le blocage des voiries pour les usagers qui, parfois, ont du mal à comprendre pourquoi ils doivent faire une (petite) déviation pour rentrer chez eux", nous glisse l’un d’eux.

La patience et la persévérance de la famille Mathy ont payé.

"Quel contraste par rapport à l’année dernière, se réjouit René Mathy. Vraiment une très bonne surprise et avec le soleil de la partie. Une très belle participation dans la foulée de nos organisations à Saint-Paul. Trois épreuves menées tambour battant avec une moyenne très élevée. Un scénario un peu semblable avec des nuances. Un homme seul et ensuite un gros peloton se disputant les places d’honneur. Visiblement, les pavés n’ont pas eu pour effet de laminer le peloton. Avant de commencer le triptyque de Pentecôte, j’ai ratissé large au niveau des signaleurs, et j’ai été bien aidé. Pour chacune de nos courses de Pentecôte on mobilisait plus de 30 bénévoles. Ce n’est pas nouveau mais au fil des ans, des endroits à sécuriser supplémentaires sont apparus. Ce fut une belle fête de Pentecôte. Pas trop de plaintes non plus de coureurs à propos des pavés. Est-ce dû au temps sec ou à des coureurs qui s’habituent aux pavés ? J’opterais plutôt pour la première proposition."