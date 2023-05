La success story des écuries de Maret à Orp-le-Grand

Passionnée par le milieu, Mélody Daniel donne quelques cours au Poney Club La Bomba à Maret (Orp-Jauche). "Puis j’ai suivi des cours de monitrice (niveau 3) à l’Adeps et à la ligue. Nous avions juste à côté du poney club un hangar. La responsable me disait tout le temps de mettre du sable dans le hangar. À force d’insister, je l’ai fait."

Et voilà comment sont nées Les écuries de Maret en 2016. Reconnues comme Cercle Qualifié et Poney Club de Wallonie Bruxelles Qualifié, les écuries de Maret transmettent avec passion la pratique de l’équitation aux cavaliers de tout âge et de tous niveaux.

"Les membres sont arrivés rapidement. On en a 200 aujourd’hui"

"On a rapidement agrandi le hangar pour les boxes, on a créé une partie manège indépendante de la partie des proprios pour que chacun y soit à l’aise. Les membres sont arrivés rapidement pour atteindre à présent les 200 personnes."

Des cavaliers et des chevaux qui évoluent dans un cadre verdoyant, vallonné et même boisé, resplendissant. Grâce à la qualité de ses infrastructures, les écuries de Maret organisent chaque année plusieurs concours. "Dès 2017, au tout début donc, on s’est lancé dans l’aventure et comme on aime les défis, on a de suite débuté avec un complet ! (Dressage, jumping et cross)."

C’est donc un triathlon équestre qui demande de la polyvalence, mais aussi et surtout pour les écuries, de déployer son magnifique site qui répond parfaitement aux exigences d’une telle épreuve.

Aux côtés de Mélody, on retrouve Lise Gotta (moniteur sportif initiateur), "ma meilleure amie qui m’a suivie et qui vit cette aventure comme si c’était la sienne."

Et puis, il y a Jean-Pascal Dupont qui travaille aux écuries depuis deux ans. "Il s’occupe des soins aux chevaux et des travaux extérieurs. À côté de cela, nous avons également plusieurs monitrices qui ont toutes au minimum le diplôme d’animateur."

Mais aussi de précieux bénévoles, sans oublier les parents de Mélody qui sont au four et au moulin pour tout ce qui concerne les installations. "On a aussi une aide précieuse via les Erasmus."

Les écuries de Maret, c’est aussi…

Un système qui gère l’eau sur les pistes

Les écuries de Maret ont des pistes avec du sable de Moha. "On a un système de flux et reflux qui peut gérer l’état du sol et permet l’évacuation de l’eau sur la piste. On est situé au fond du village, ce qui limite les nuisances éventuelles. On veille en tout cas à prendre les mesures nécessaires."

De l’élevage

Aux écuries de Maret, on fait de l’élevage. "On retrouve 70 chevaux et, surtout, pour le moment, beaucoup de naissances ! On essaye de faire une partie d’élevage vu le coût des chevaux. Les chevaux sont notre priorité. Même les jours de concours. On part à 6 h, alors à 3h du matin, on fait les boxes ! Jour férié, dimanche, c’est comme un autre jour, le cheval est là, on s’en occupe."

De nombreux boxes

Aux écuries de Maret, on compte 27 boxes intérieurs, 9 boxes extérieurs et 30 boxes pour les chevaux de manège. On y retrouve aussi une piste extérieure avec éclairage de 40 m x 80 m, une piste extérieure de 18 m x 30 m et une piste intérieure de 20 m x 55 m. Il y a aussi un parcours de cross sur plus de 10 ha ainsi qu’un local chauffé doté d’une vue imprenable sur les différentes pistes, un chapiteau chauffé, 5 ha de prairies, plusieurs salles de pansages, des douches extérieures et une douche intérieure avec eau chaude ainsi qu’un solarium.

Infos: 0489 577 176 ou mail: lesecuriesdemaret@gmail.com – Adresse: Rue de Libertange, 26, à 1350 Orp-le-Grand.