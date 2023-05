Coup double pour les frères Pletinckx

"Entraîne-toi en silence, tes performances feront du bruit pour toi"

Et pendant ce temps-là, les deux fistons Romain et Mano brillaient sur les pelouses de la province, Romain décrochant le titre de champion en P1 avec Perwez et Mano en remportant le tour final de P2 avec Waterloo. "Quelle belle saison pour eux, apprécie le paternel. Romain a disputé une saison complète dans le but de Perwez, une saison magnifique, mais il reste malheureusement bloqué sur sa sortie ratée en finale de la Coupe de Brabant. Mais s’il avait su il y a un an qu’il monterait en N3 avec Perwez en étant déclaré meilleur joueur du club, qu’il a aussi sorti un match de fou en Coupe de Belgique à Meux, obligeant les adversaires à aller jusqu’aux penaltys, il ne peut pas résumer sa saison à une action ratée en finale de Coupe de Brabant. Après avoir mangé son pain noir à Walhain et Tervuren, il reste quand même sur deux montés consécutives et il peut être fier de lui. Il récolte les fruits du travail effectué avec Dany Dehan puis Daniel Uytdenhoef. Perwez lui a donné sa chance il a répondu présent à force de travail. Je le répète souvent: entraîne-toi en silence et tes performances feront du bruit pour toi."

Pour son frère Mano, promu de P2 en P1 avec le RRC Waterloo, la situation est différente mais l’apothéose toute aussi belle. "Mano a moins joué car il est parti les six premiers mois de la saison en Suède en Erasmus. Il a vite rejoué à son retour en février dernier, d’abord en P3 puis avec la P2. Waterloo étant un club qui a fait l’histoire du football brabançon, c’est bien de le retrouver en P1. Et pour moi, voir mes deux fils qui montent de division, chacun à leur niveau, est extraordinaire."

Retrouvailles à Perwez

Pour Mano, ce sera même de deux divisions puisqu’il va rejoindre son frère à Perwez, en D3, une division que Dimitri connaît encore très bien. "Cela me rend encore plus nostalgique de l’époque walhinoise où Romain et Mano étaient aussi ensemble dans le noyau. Romain devra poursuivre sur la lancée de sa bonne saison alors que pour Mano, il faudra suivre et réaliser une bonne préparation."

Et si on devait reparler de Walhain, "c’était vraiment la belle époque. J’ai rejoint Walhain quand les gamins y ont joué chez les jeunes puis j’ai intégré le projet de Joël Crahay comme kiné pour les jeunes avant de rejoindre le noyau de l’équipe première. Avec Philippe Coppe, Thierry Blindenbergh et Olivier Nanni, on a gardé contact et on se revoit encore régulièrement."

Mais les temps ont changé et la pelouse des Boscailles aussi. "J’étais à la finale entre Perwez et Auderghem et quand j’ai vu l’état du terrain, après avoir vu tout le travail réalisé par Thierry Blindenbergh à son époque, c’est dommage d’être retombé si bas. Mais je suis persuadé que Walhain va retrouver quelque chose de correct. Le club est reparti de zéro, progresse bien, et il faut juste lui laisser le temps."