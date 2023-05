Castors Braine renforce son secteur intérieur avec un pivot US

Sortie du Collège d’Oklahoma en 2018, Vionise Pierre-Louis a déjà joué en France et en Espagne (elle a notamment été championne d’Espagne avec le club de Gérone en 2019). Elle arrive d’ailleurs tout droit du championnat espagnol puisqu’elle défendait les couleurs du club de Leganes la saison dernière avec une moyenne par rencontre de 30 minutes, 15 points et 8 rebonds. En ce moment, elle joue au Mexique où elle tourne à 13 points de moyenne.

C’est un renfort de taille et d’expérience pour le club de Braine. "Vionise est une poste 5 ayant un impact fort dominant à l’intérieur, souligne le coach brainois, Frédéric Dusart. Elle permettra de créer un point de fixation essentiel à l’équipe. Capable de jouer face et dos au panier, mais aussi de driver et de shooter de l’extérieur, Vionise est très polyvalente. Elle est également une excellente passeuse."

Et le club de Braine d’ajouter: "Par son expérience, sa force et son physique qui en imposent, avec notre capitaine Jessica Lindstrom, Vionise Pierre-Louis sera le complément idéal à nos jeunes et talentueuses belges qui pourront d’autant mieux exprimer leur talent, soutenues en toutes circonstances par nos deux joueuses US."

2 US, 1 Française et 6 Belges

Le roster de Braine pour la saison 2023-2024 se compose pour le moment des deux Américaines, Jessica Lindstrom et Vionise Pierre-Louis, de la Française Maëva Febrissy et de six joueuses belges: Emmeline Leblon, Ine Joris, Nastja Claessens, Marie Vervaet, Morgane Armant et Sarah Dossou.

À noter les départs de la Canadienne Abigail Fogg et de l’Ukrainienne Myriam Uro-Nilie pour le club suisse d’Elfic Fribourg que rejoindra aussi l’ex-brainoise Marjorie Carpréaux, active la saison dernière à Namur.