"Débuter les courses à 39 ans et s’accrocher au peloton élite n’est pas si mal que ça, rigole Julien. C’est probablement inhabituel ce début tardif à la compétition, avec la progression, l’apprentissage et le travail. Voici deux années que j’ai décidé de faire du vélo plus sérieusement, et ici à Rigenée, c’était ma seconde course de ma"carrière."

Un peu plus tôt dans l’année, à Meux, pour ses débuts, Julien Gillis avait pris une excellente quinzième place. Cette fois, une petite erreur de débutant lui a joué un vilain tour. "Tout se passait pour le mieux, je veillais à rester tranquillement au sein du peloton à deux tours de l’arrivée, histoire de garder des forces pour la fin, quand je me suis bêtement loupé dans un virage, m’obligeant à marquer l’arrêt. Malheureusement, c’était juste avant une relance assez sérieuse. Je n’ai pu recoller et je me suis arrêté. Dommage car le circuit était vraiment très sympa et l’organisation était très bonne, ce qui semble une valeur sûre avec l’ECW."

Pas de quoi décourager Julien. "Je m’entraîne à raison de douze heures par semaine, je suis là pour apprendre, avec des jambes qui, selon moi, peuvent jouer le top 10 cette saison. De quoi préparer 2024 où j’aurai des ambitions plus prononcées."

Julien Gillis n’en oublie pas d’autres priorités. "Avec le team23, on est dans le solidaire. On fait des défis à vélo pour récolter des fonds pour l’Hacienda. Nos participations contribuent à nous faire connaître un peu et nous aident à trouver des sponsors pour nos projets."