William Berthels, président chef d’orchestre à Tourinnes-la-Grosse

Son visage dégage la bonne humeur et la sympathie. Même dans les moments plus difficiles, sur le plan sportif, il garde sa bonne humeur. "Je tente toujours de trouver du positif. Je ne critique jamais les joueurs. Je n’ai jamais dit que nous avions mal joué. Je suis sympa avec tout le monde, joueurs et supporters."

Il aurait pu réconforter les Tourinnois, ce dernier week-end, après les deux défaites sans point s’il avait été présent. "J’étais en croisière pour trois jours. Nous avons été jusqu’en Norvège. Nous y sommes restés juste six heures pour visiter une petite ville. C’était en sorte une croisière de reconnaissance pour voir su on pouvait aller plus loin, plus longtemps, pour visiter par exemple les fjords. Mais, sur le bateau, on ne dort pas bien. J’ai vu que nous n’avions pas eu de point ce week-end. On jouait contre les deux premiers", lance-t-il.

L’équipe de Tourinnes-la-Grosse a pris un point sur neuf face aux trois équipes qui la devancent au classement. "Les joueurs et le club n’ont pas l’intention de monter. Les joueurs préfèrent jouer au niveau actuel qu’en division 1", poursuit le président qui est le chef d’orchestre lors des rencontres à domicile. "Je mets de la musique, j’aide à l’intendance. Je sers au bar pour faire tourner la caisse."

Plus de vingt ans dans le milieu ballant

Jordan et Enzo, deux de ses enfants, jouent dans l’équipe. Lorenzo joue à Nil-Saint-Vincent. "Cela fait vingt ans que je suis dans le milieu de la balle pelote. C’est Eddy Corbisier, et mon beau-fils Nicolas Corbisier, qui m’ont fait découvrir le sport ballant il y a plus de vingt ans". Le Wavrien s’occupe aussi de football en salle, à Bourgeois, dans laquelle Enzo et Lorenzo jouent. "Comme je suis toujours avec l’équipe, j’en suis le délégué. C’est moi qui porte le brassard", indique-t-il.