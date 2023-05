La P1 perd son champion, l’Union SG, qui monte en D2, ainsi que Nivelles et Maccabi relégués en P2 tandis que Mont-St-Guibert arrête. Walhain (champion en P2), l’équipe B de l’Union (vice-championne) sont montants tout comme Etterbeek (5e) puisque le White Star (3e) et Jodoigne (4e) ont déjà une équipe en P1.

Mais le BX étant relégué de D2 en P1, son équipe B descend en P2, entraînant la promotion du Ronvau (6e) au sein de l’élite provinciale. Les Chaumontoises avaient déjà connu cette mésaventure au moment du Covid. "Le championnat s’était arrêté après quatre matches, on avait déjà pris deux cartons et on savait que ça allait être beaucoup trop compliqué, c’est pourquoi on avait décidé de repartir en P3 l’année suivante, se souvient Guillaume Lengelé (T1). C’est malheureux car l’effectif se réduit, les jeunes ne sont pas prêtes et on n’a pas envie que les filles passent une mauvaise saison. Si on doit y aller, on ira, mais on aimerait rester en P2."

Le club a pris contact avec la Fédération, mais on lui a fait savoir qu’il a peu de chances d’être entendu.

Les Lionnes montent en P2

La P2 prenant congé de Walhain, Union SG B, Etterbeek et Ronvau (P1), Ladies Brussels et Black Star (descendants en P3), elle accueille Nivelles, Maccabi (relégués de P1), Moreda Uccle (champion en P3A), Beauvechain (champion en P3B) et Waterloo Lion’s (meilleur deuxième en P3). Reste à savoir si les Lionnes poursuivront l’aventure. "On a réinscrit l’équipe pour assurer le coup et reçu l’info concernant la montée, mais on n’en a pas encore discuté avec le club ni avec les filles qui sont en examens pour l’instant", précise le coach, Manu Kanyinda.

Du côté de la P3, comme cette année, toutes les équipes du BW sont regroupées dans la série B en compagnie de quelques formations bruxelloises.

Les séries 2023-2024

P1: Union SG B, Ixelles, Wavre Limal, Jodoigne, Etterbeek, Boitsfort, Lasne Ohain, Saint-Michel, BX Brussels, Chastre B, White Star C, Irl. Auderghem B, Ronvau Chaumont, Walhain.

P2: Jodoigne B, Lasne Ohain B, FC Schaerbeek, Beauvechain, Nivelles, Saint-Michel B, BX Brussels B, Kosova, White Star D, Suryoyés, Moreda, Maccabi, Irl. Auderghem C, Waterloo Lion’s.

P3B:RCS Brainois, Wavre Limal B, Waterloo, RU Auderghem, Perwez, Crossing, ROS Ottignies-LLN, Tubize-Braine, Nivelles B, Saintes, Villers, Jeunesse Molenbeek, Wolves Brussels.