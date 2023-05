TANGISSART: Adrien Fauchet (5-7 Valery Lemmens), Michaël Vandendaele, David Mine, Nicolas Corbisier, Fabien Gilboux.

Les Stéphanois affrontaient Baasrode, une formation classée en deuxième position au classement de la promotion B, alors qu’ils occupent actuellement la lanterne rouge mais en ayant joué un match de moins que Kastel qui ne compte qu’un point de plus qu’eux au classement. "Baasrode est deuxième mais a déjà joué huit matchs soit deux de plus que les équipes qui la suivent au classement. Baasrode n’a plus qu’une rencontre au premier tour", soulignait le président de Tangissart, Eddy Corbisier.

Les visités ont très mal débuté la rencontre, surtout au tamis. "Nous avons servi de trop nombreuses balles hors des limites. Après trois ou quatre jeux, nous comptabilisions déjà six ou sept mauvaises. À 2-4, nous nous sommes montrés plus précis, nous sommes revenus à 5 partout. Au repos, Baasrode, composé de cadets et même d’un minime, encadré par un joueur plus ancien, avait repris l’avance à 5-7."

Tangissart n’était pas inférieur à son adversaire. Plus appliqués, les visités ont renversé les rôles jusqu’à 10-8. "Dans le dernier tour de livrée, nos adversaires ont allongé le tir au tamis. Ce que nous n’avons pas été capables de faire. Nous avons donc encaissé cinq jeux d’affilée (10-13)."

Sur papier, c’est un bon résultat: "OK, mais quand on mène 10-8, on peut être déçu de perdre la rencontre", reprenait justement Eddy Corbisier.