GENAPPE: Thomas Leturcq, David Craenembroeck, Maxence Dumont (8-9 Arnaud Corbisier), Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

AISEMONT: Kevin Bouchat, Antoine Squelard (6-7 Gaëtan Gravar), Romuald Denis, Noah Kindermans, Sylvain Denis.

Avec le vent favorable aux livreurs, les frappeurs devaient assurer la balle dans le jeu pour ensuite faire la différence au service. Dans un camp comme dans l’autre, cette logique n’a pas été respectée. Les frappeurs ont multiplié les rechas fautifs. Pis, au service, on ne se montrait guère plus précis.

Chez les visités, Cédric Bosse, Thomas Leturcq et Kevin Craenembroeck tiraient leur épingle du jeu au tamis lorsque la frappe ne gâchait pas leurs bonnes dispositions au tamis. Aisemont n’était guère plus précis. À 3 partout, Antoine Squelard servait large à 40 partout. Sylvain Denis l’imitait à deux reprises (5-3). Maxence Dupont livrait ensuite courte et deux mauvaises (5-4). Nicolas Dupont écartait ensuite son rechas à 40 partout. À 6-6, le treizième jeu résumait la première période. Sylvain Denis livrait trois mauvaises (40-0) mais prenait son jeu. Nicolas Dupont écartait lui aussi deux services et frappait mauvaises à 40 partout (6-7).

Des modifications au rectangle

Genappe tentait de trouver des solutions au rectangle. À 8-9, après que David Craenembroeck ait livré outre pour prendre son jeu, Maxence Dupont n’était pas très heureux d’être remplacé: "C’est à la frappe que cela ne tourne pas et on me remplace alors qu’au petit-milieu, je n’ai quasi pas de balle", indiquait-il.

Hector Tubiermont imposait une dernière modification au rectangle à 9-11 en plaçant David Craenembroeck au grand-milieu, Cédric Bosse au pivot et Nicolas Dupont au fond: "L’objectif est de frapper à tête d’homme pour faire des chasses et d’aller livrer."

En face, Sylvain Denis et Noah Kindermans permutaient. Genappe revenait à 10-11 sur une superbe outre de Nicolas Dupont à 40-40. Dans le jeu suivant, à 30-40, l’arbitre jugeait le rechas de Nicolas Dupont fautif (10-12). Genappe s’inclinait à 11-12 sur un dernier rechas fautif de Nicolas Dupont à 40 partout. "L’arbitre, à part cette erreur à 10-11, a bien sifflé. Pour gagner, nous aurions dû frapper plus de balles dans le jeu", résumait David Craenembroeck.