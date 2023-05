Le retour en forme de Tom Vuylsteke

Et ce lundi, un Brabançon wallon était à la fête: le coureur de Folx-les-Caves Tom Vuylsteke. "Je reviens en effet en forme après un début de saison très compliqué. On s’est rendu compte voici un mois que je tenais une sinusite persistante… Avec le traitement qui commence à faire de l’effet, je sens la forme qui revient et le moral aussi."

De quoi retrouver ses sensations et dès lors obtenir à nouveau des résultats. "Ce dimanche, j’ai roulé à Berlare, en Flandre où je me suis imposé ! Ce lundi, je prends la troisième place au sprint, en terminant second du peloton. Un bon résultat qui me satisfait. Walhain, j’aime bien le circuit et même si ici il y a les pavés, cela ne me gêne pas. Il y avait aussi un peu de vent mais ce sont des conditions qui me plaisent. J’étais assez marqué lors de la course. Les coureurs de Crabbe étaient présents en nombre. Du coup, lorsque je tentais, ils pouvaient s’entendre ensemble pour me reprendre. Lorsqu’un des leurs s’est extirpé, cela est devenu compliqué. Au final, je ne suis pas mécontent de mon résultat."

Un retour en forme qui vient à point, avant l’été. "Il est important de me montrer pour pouvoir être à nouveau sélectionné pour de belles épreuves. J’aimerais être à nouveau dans les belles courses et pourquoi pas à l’étranger. À moi de continuer à me montrer, à enchaîner les résultats et mes dirigeants me feront à nouveau confiance."

Et puis, l’an prochain, Tom Vuylsteke sera dans la catégorie des espoirs. "Il faut donc que je preste pour me faire remarquer pour obtenir une place dans une belle formation car chez les espoirs, c’est important pour avoir un bon programme."

Et pour évoluer et continuer à pouvoir espérer un jour franchir le cap et militer au sein du peloton des coureurs professionnels.