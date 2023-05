NIL-ST-VINCENT: Jonathan Simon, Kevin Duquenne (5-7 Eddy Frisque), Lorenzo Berthels, Florian Dhondt, Samuel Dhondt.

La rencontre était particulière pour Florian Dhondt: "J’ai quitté Mont-Sainte-Aldegonde pour Nil-Saint-Vincent fin de saison dernière. Je voulais gagner", indiquait-il.

Le grand-milieu de Nil-St-Vincent n’a pourtant pas eu son rendement habituel, si l’on excepte en fin de rencontre. À 12-11 et 40-15, il frappe deux fois entre les perches. Il permet à son équipe de revenir à 40 partout et de s’imposer sur un très bel arrêt de Jonathan Simon. Nil s’imposait 13-11. À 11-11 et 40 partout, Lorenzo Berthels, très bon au pivot, frappait outre. Le match a duré près de quatre heures. "Nous aimons bien les matchs à rallonge", soulignait Lorenzo Berthels.

Le fait du match s’est situé à la pause. Jusque-là, Nil avait été mené 0-2 avant de renverser les rôles à 5-2 suite à de nombreuses erreurs au tamis de leurs adversaires. Ceux-ci, meilleurs à la frappe que les Nilois, faisaient fondre l’avance des visités. Pis, ils menaient 5-7 au repos.

Montée d’Eddy Frisque

Les visités allaient retrouver du punch avec la montée au jeu d’Eddy Frisque. Ce dernier avait décidé de remiser le gant la saison dernière. Il ne pouvait pas laisser son équipe chavirer. "C’est vrai, j’avais dit que c’était terminé. Mais, comme membre du comité, je ne pouvais pas laisser l’équipe à quatre. Je suis donc remonté au jeu pour la première fois cette saison."

Non content de redonner du tonus à ses équipiers, il a frappé plusieurs balles entre les perches et a pris son jeu alors que l’adversaire s’était détaché à 5-8: "Je joue par plaisir", lançait-il encore.

Il a redonné de la hargne à ses coéquipiers.