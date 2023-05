Challenge Brabant Wallon: Alexandre Heuninck… enfin !

Une météo qu’il apprécie particulièrement et… qui lui manquait. Alexandre Heuninck, pour ceux qui ne connaissent pas (encore), c’est un habitué des places d’honneur sur les manches du BW. "C’est vrai que cela fait maintenant huit ans que je cours plus sérieusement et suis très régulièrement présent sur le Challenge. J’aime bien la convivialité, on a l’impression de se retrouver entre amis pour courir, et puis les parcours sont très variés, souvent accessibles, à part Hèze qui est vraiment plus dur, mais moi j’aime vraiment bien. Ces derniers temps, je suis proche de la tête mais voilà, je suis un habitué des Top 10, des Top 5, plus récemment des places d’honneur. Je ne l’avais encore jamais remportée, cette course…"

C’est dorénavant chose faite avec la manière. "J’ai géré les deux ou trois premiers kilomètres car certains participants m’étaient inconnus. Je voulais donc voir ce qu’il en était. J’ai accéléré ensuite et je me suis isolé… Ce qui est bien à Céroux, c’est que nous avons droit à pas mal de passages ombragés, ce qui permet de gérer la chaleur. Sur le retour, l’ouvreur m’a indiqué que mon poursuivant était à distance raisonnable. J’ai donc pu gérer ce retour vers l’arrivée qui est assez compliquée avec les pavés et le vent de face."

"Je sais que ce sera compliqué de reproduire la même performance"

Au final, une victoire qui fait plaisir. "Oui, forcément, même si voilà, je sais que ce sera compliqué de reproduire la même performance la semaine prochaine à Hèze où je repars pour un Top 5, voire Top 10… On verra."

Et sur le Challenge du BW ? "L’ambition cette saison est le challenge de la régularité, c’est le seul où je peux tenter quelque chose. Quand on est dans la même catégorie que Romain Paul, on ne se fait pas trop d’illusions. Je vise plutôt les frères Moureau même si depuis que Dorian est plus présent, il s’est fortement amélioré et les deux frères qui sont à la lutte se tirent vers le haut…"