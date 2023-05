Un joli podium pour le quinze de Piétrain, la relégation pour Nivelles

Le parcours n’a pourtant pas été de tout repos. "On a eu beaucoup de blessés sur la fin. Il était donc difficile d’aller chercher plus de points et une bonne fin de saison, et on est arrivé à bout de souffle lors de notre quart de finale de Coupe régionale contre La Hulpe."

La conclusion reste satisfaisante. "Certains joueurs auraient bien voulu viser le titre et la montée mais le club n’est pas prêt. Il faut surtout retenir l’état d’esprit et, personnellement, je suis satisfait pour ma première saison avec les seniors."

Pas mal de questions se posent pour la suite. "Plusieurs joueurs évoluant à des postes clés vont partir car ils ont le niveau et l’envie d’évoluer en nationale. En ce qui me concerne, ça ne me déplairait pas de continuer car on a déjà mis pas mal de choses en place avec le club."

Nivelles descend en R2

Le Stade nivellois n’a pas réussi à quitter la lanterne rouge qu’il occupait déjà en janvier, ne remportant qu’une deuxième victoire sur ses dix dernières sorties. "Il y a eu beaucoup de blessés et des gens pas dispos chaque dimanche. Le groupe était donc un peu restreint et cela a donné lieu à des contre-performances. Malgré tout, on est assez fier car ce groupe a fortement changé au niveau de la mentalité là où il baissa trop vite les bras, ce qui a permis à notre rugby d’évoluer", indique l’entraîneur, Christophe Duret, dont la formation visera la remontée au sein de l’élite provinciale la saison prochaine. "Même si ce ne sera pas facile car il y aura moins d’équipes et qu’on devra notamment rencontrer le Kituro 3 et Boitsfort 3, on peut faire une belle saison et remonter directement si on continue comme ça car le groupe s’étoffe, des anciens reviennent et les jeunes sont là."