P2: Ambitieux, Ophain ne se cachera pas la saison prochaine

Malgré un tour final que l’équipe a raté. "On est éliminés par Waterloo qui est allé au bout et qui monte en P1 mais Waterloo le mérite et on ne doit pas avoir de regrets. On avait déjà réalisé un 1/6 contre eux en championnat et cette équipe était plus stable et plus mature que la nôtre."

Exactement ce qui aura manqué à Ophain pour faire mieux cette saison. "On a vite perdu notre gardien comme il nous aura aussi manqué un véritable buteur pour faire la différence, même si on termine avec la deuxième meilleure attaque de la série. Dommage car on aurait bien aimé monter en P1 dès cette saison et l’objectif sera maintenant de faire mieux et de jouer les premières places."

"Saintes sera le grand favori"

La série n’est pas encore connue mais les Brabançons wallons devraient rester ensemble en compagnie de deux formations bruxelloises. "La série sera différente. On perd Auderghem et Waterloo qui étaient deux énormes cadors mais il restera Saintes qui sera le tout gros favori."

Vu ce que l’équipe de Dorian Nizot a transféré, il y aura effectivement dû très lourd à l’Ouest de la province. "Après Perwez il y a deux ans, Auderghem et Waterloo cette saison, on n’est jamais tranquilles, rigole le coach. Mais on avait déjà annoncé Saintes parmi les candidats au titre cette saison et ils terminent troisièmes avec seulement trois points d’avance sur nous. Et puis, cela reste une équipe de foot, des êtres humains et on ne doit avoir peur de personne."

D’autant plus qu’Ophain semble aussi avoir transféré juste et bien. "On a huit arrivées, des joueurs qui ont tous joué en P1, ce qui veut dire quelque chose. Comme on ne peut pas que se baser sur les jeunes, il y aura un bon mélange de jeunesse et expérience dans le noyau. Et puis, je connais tous les garçons qui nous rejoignent et la sauce prendra vite."

Une certitude: on parlera certainement de Saintes la saison prochaine mais d’Ophain aussi. "Même si on a perdu pas mal de joueurs (Serez, Bourgeois, Molinaro, Colla, Barbieux, Mampwini, Boets,…), Ophain sera plus fort que cette saison et on ne se cachera pas. Mais je me répète, la série sera de qualité. On a parlé de Saintes mais des équipes comme Villers et Braine ennuieront encore tout le monde, Walhain a beaucoup transféré, La Hulpe sera encore là, et il faudra se méfier de tout le monde."

Colla ne sera pas T2

Autre info: Romuald Lecocq n’aura pas de T2 à ses côtés la saison prochaine. Lloyd Porreweck n’a pas souhaité prolonger et Michaël Colla ne le remplacera finalement pas. Reprise des entraînements le mardi 25 juillet.