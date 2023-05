N2: Un week-end à quatre points serait idéal pour Genappe

Le week-end dernier, Thomas Leturcq avait été mis au repos pour reposer sa main gonflée. David Craenembroeck était lui aussi un peu handicapé par la même blessure. Cela ne l’avait pas empêché de livrer une balle outre. "Je compte sur eux pour les deux rencontres du week-end."

Prendre quatre points sur le week-end

Genappe joue deux fois à domicile. Dimanche contre Aisemont et lundi face à Brussegem, deux formations voisines des Brabançons au classement. Aisemont a six points, Genappe en a cinq et Brussegem, qui a joué un match de plus, a quatre points. "Nous devons gagner ces deux rencontres pour sortir de la zone dangereuse. Nous visons quatre points. L’objectif est d’être à l’aise au moment d’aborder les rencontres retour. Nous sommes actuellement huitièmes, nous devançons Bassilly au nombre de victoires. Bassilly, Brussegem et Ninove occupent les trois sièges descendants. Si nous voulons rester en division 2, nous devons laisser ces formations derrière nous", détaille Hector Tubiermont.

Aisemont aligne un ancien de la maison, à savoir Sylvain Denis. "Il avait fait une bonne saison chez nous."

Brussegem a transféré Jonathan Lenoir de Clermont. "C’est un bon joueur. Il évoluait en nationale 3 la saison dernière. Il est à la recherche de son meilleur rendement pour sa première saison en nationale 2."

Une autre préoccupation des dirigeants de Genappe a trait aux négociations en vue de constituer l’équipe de 2024. Alors que la plupart des équipes se forment, Genappe n’arrive pas à compenser les départs de Cédric Bosse vers Ogy et de Nicolas Dupont vers une destination qu’il tient secrète. Genappe n’a pas l’intention de garder Maxence Dupont. "Nous ne trouvons pas de joueurs. Nous avons contacté Éric Bremeels et Maxime Defossez d’Oeudeghien, aussi Remco Vanhove de Kastel. Ils ne sont pas intéressés par un transfert vers Genappe. Nous souffrons de l’absence de jeunes joueurs. Nous ne sommes pas les seuls. Senzeilles peine à remplacer Eddy Charloteaux et Laurent Gobron qui, tous deux, comptent mettre un terme à leur carrière."