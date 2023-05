R1 HOMMES

R. Castors Braine A, United Basket Woluwé B, CFB Fleurus A, ASTE Kain A, Spirou Ladies Charleroi A, BC Sprimont B, BC Belleflamme A, Cointe BC Liège A, Esneux St Louis United B, Lg Atlas Ath.Jupille A, RBC Aubel A, Belfius BCCA Neufchâteau B, Royal BC Loyers A, Andenne Basket A.

R2 HOMMES A

Uccle Europe A, Royal Nivelles Basketball B, Royal Canter Schaerbeek, JSB Maffle A, Belfius Mons Hainaut A, Royal BC Alleur A, ABC Waremme A, BC Belleflamme B, RBC Haneffe A, RSW Liège Basket B, Ninane Chaudfontaine B, RBC Ciney B, Profondeville Sharks A, RBB Gembloux.

R1 DAMES

Wilink Rebond Ottignies-LLN A, Spirou Ladies Charleroi B, BC Mons Capitale A, RBC Pepinster East Belgium A, BC Herve Battice A, CIMEDE Liege Panthers B, Huy Basket A, Liege Atlas Ath. Jupille A, Belfius BCCA Neufchâteau A, RBC Centre Gaume La Rulles, Royal CS Natoye A, Basket Namur Capitale B, RBC Ciney A, BC Boninne A.

R2 DAMES A

Royal Castors Braine C, Wilink Rebond Ottignies-LLN B, BC Féminin Quaregnon A, Royal Essor BC Templeuve A, BE Courcelles A, RBC Alleur A, Royal BC Prayon A, CIMEDE Liège Panthers C, BC Belleflamme A, BC Sprimont A, BC Boninne B, Royal BC Loyers A, Royal CS Natoye B, Profondeville Sharks A.

R2 DAMES B

Ganshoren Dames, Royal Castors Braine B, CFB Fleurus A, Royal Eclairs Pont-De-Loup A, RBC Esneux, RBC Haneffe A, Huy Basket B, RBC Alleur B , BC Centre Gaume Tintigny, RB Alliance Arlon A, BC Libramont A, BC Boninne C, Basket Namur Capitale C, RBC Ciney B.