La Hulpe veut tirer les enseignements de ses deux défaites en finale: "Un mal pour un bien"

Insuffisant chez les garçons

Après leurs titres en 2019 et 2022 (entrecoupés par le Covid), les hommes ont été battus par Dendermonde. "On n’échoue pourtant pas si loin mais sur l’ensemble de la saison et sur ce match, notre adversaire a été plus méritant, remarque le coach, Alex Palacci. À défaut d’avoir été extraordinaire, il a pratiqué un rugby plus efficace et c’est qui prime dans une finale."

Le bilan est mitigé car "on s’est nous-mêmes rendu la saison très compliquée avec des hauts et des bas. Si on n’avait gagné, ça n’aurait pas été une énorme surprise car on a le talent, mais ça ne suffit pas et il faut bosser plus que deux mois. Il s’agit donc, je l’espère, d’un mal pour un bien. Ça tient aux gars de mettre les choses dans l’ordre et de se redonner les moyens pour revenir l’année prochaine et espérer soulever le trophée."

Les filles ont été méritantes

L’équipe féminine, déforcée, est tombée sur plus fort face au Kituro "mais je trouve qu’on a été très méritant en sachant qu’on a joué à dix-sept et avec quelques filles ayant commencé le rugby cette année, positive le coach des La hulpoises, Alex Palacci. Ce n’était pas la finale escomptée mais l’équipe s’est donnée à 100% et il n’y a donc pas de remords ni de regret à avoir."

Concernant l’absence des joueuses internationales, "on espère que les enseignements vont être tirés par la Fédération et que cette situation, qui n’existe dans aucun autre sport, ne se reproduira plus. Je pense que le message est bien passé car cette finale reste la vitrine du rugby féminin en Belgique et les choses auraient dû être différentes."