Challenge du BW: Le 38e jogging Jean Aerts, c’est ce samedi 27/5

Il faut reconnaître que le parcours, s’il est vallonné, propose 80% de chemins et de sentiers à travers les bois et campagnes de Céroux et Bousval, sans oublier les quelques zones pavées bien typiques de la région.

L’an dernier, ils étaient 325 sur la longue distance, soit les 13,6 kilomètres et 84 sur la petite (6,2 kilomètres). Le cadre du départ est également enchanteur avec la place en triangle de Céroux, d’où partent des montgolfières.

Patricia Moreau et Pascal Dekeyzer, au four et au moulin, l’organisent pour une belle action. Comme chaque année, les profits du jogging seront consacrés à des œuvres sociales et plus particulièrement à une association ottintoise "La Vie-Là", une maison de ressourcement pour les personnes atteintes d’un cancer.

Le départ est fixé à 15 h, et il est possible, pour ceux qui ne sont pas pré-inscrits auprès de Goal Timing, de s’inscrire sur place avec un supplément.

Rendez-vous donc ce samedi 27 mai sur la place communale de Céroux. Des vestiaires avec douches et consignes sont prévus, tout comme des récompenses aux trois premiers classés.