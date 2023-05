Premier titre francophone pour le Waterlootois Laurent Kral

Laurent Kral a participé samedi dernier aux championnats francophones à Libramont. Il s’est imposé en 21'18'' au terme d’une course qui prévoyait 250 mètres de natation, 14 kilomètres à vélo et 1 500 mètres de course à pied. "La course était très serrée. Tout le monde se tenait. J’étais sorti de l’eau en tête mais j’ai loupé ma transition. J’ai gagné avec quelques secondes d’avance sur Florian Debroux, mon équipier du Triathlon Team Braine. Je suis resté serein durant la course à pied. Cela ne s’est pas joué au sprint", détaille le jeune homme, âgé de 13 ans.