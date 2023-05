Les U13 de Guibertin champions francophones

Guibertin affrontait ensuite Waremme, favori de l’épreuve. "Nous avons aussi perdu le premier set avant de nous imposer 2-1. L’année dernière, nous avions perdu contre Waremme qui s’était appuyé sur un joueur plus grand que les autres. Cette année, c’est notre équipe qui disposait d’un joueur plus grand qui a fait la différence", poursuivait Olivier Sprangers.

Guibertin a ensuite gagné ses deux rencontres 2-0, face à Eupen en demi-finale et contre Mouscron en finale. "Nous sommes donc qualifiés pour la finale nationale qui se déroulera ce samedi 27 mai à Stekene. Nous y retrouverons Mouscron et les équipes de Gand et Torhout, qualifiées du côté néerlandophones."

Les U11 en finale aussi

Les U11 de Guibertin sont vice-champions francophones derrière Waremme. Ils sont qualifiés pour la finale nationale qui est programmée ce dimanche 28 mai à Stekene où ils rencontreront Waremme, Torhout et Roulers.