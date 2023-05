Adressé à la catégorie U12, ce tournoi international organisé sur les pelouses de la St. John’s International School, a vu à l’œuvre les jeunes espoirs de clubs aussi prestigieux que Manchester City, l’Olympique de Marseille, le Sporting Lisbonne, Chelsea, l’AZ Alkmaar, Lens ou encore le Betis Seville. Mais c’est un club belge qui a remporté la coupe, celui de La Gantoise qui s’est imposé 1-0 en finale face au club hollandais de l’AZ Alkmaar. "Je suis content que cette première coupe reste en Belgique", s’amusait Manu Kanyianda.

Un organisateur heureux à l’issue du tournoi. "Je suis à 100% satisfait. C’était génial, d’autant que la météo était bonne. Je n’ai que des points positifs à formuler. Beaucoup de supporters des clubs étrangers avaient fait le voyage."

Un tournoi qui a pu s’organiser grâce à l’aide du club de Genk dont une équipe participait aussi. "C’est grâce à leur impulsion, sans eux, c’était impossible, poursuit Manu Kanyianda qui se projette déjà en 2024. Oui, il y aura une seconde édition et on espère qu’elle sera encore plus grande."