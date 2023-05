De quoi ravir Francine. "J’avais coché dans mon agenda l’objectif Gravel et cette sélection pour les championnats du monde. Pour y parvenir, j’avais misé sur deux épreuves où je pouvais obtenir le précieux sésame où… il restait encore de la place. J’ai donc misé sur Aix-la-Chapelle et Houffalize, en regrettant que Valkenburg était sold-out. Il me fallait terminer sur le podium pour avoir mon ticket. Il n’est pas évident dans ces courses où tout le monde roule ensemble, de savoir où l’on en est. Mais voilà, j’ai gagné et je peux voir sereinement la suite."

Le Gravel, c’est une nouvelle discipline qui plaît à Francine Delain, qui se partageait entre la route et le cyclo-cross jusqu’à présent. "Ici, c’est moins technique que le cyclo-cross, et moins monotone que la route, donc j’aime assez bien. D’autant que pour s’entraîner, on est plus en sécurité sur les chemins de terre que sur la route. Voici peu, j’ai encore failli me faire renverser…"

La Wavrienne va tout doucement préparer ces championnats. "Je ferai Houffalize sans pression, pour continuer à progresser en découvrant d’autres adversaires, et aussi une distance plus longue puisque ce sera 110 kilomètres. Il faut que j’allonge les distances puisque les Mondiaux feront 140 bornes ! J’aurai tout l’été pour travailler cela car j’ai toujours de l’ambition et je rêve d’un beau maillot arc-en-ciel de championne du monde."

En attendant, elle a déjà obtenu un premier maillot distinctif, remis à tous les vainqueurs des manches qualificatives.