Alexis Matthys, fier d’avoir été au bout de son premier ultra trail international

Mais si l’événement était attendu avec impatience, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. "Tout s’est bien passé pour moi jusqu’aux environs du trentième kilomètre. Des douleurs intestinales sont ensuite apparues et j’ai été victime de plusieurs vomissements. Je ne savais plus avaler, même pas de l’eau."

Toute la nuit durant, l’idée d’abandonner a traversé l’esprit du Chaumontois. "J’ai souffert comme rarement dans ma vie sportive, mais je voulais tenir bon grâce au soutien que je percevais de mes proches à distance, et je sais aussi que ma défunte maman me soutient de quelque part."

Au lever du jour, Alexis parvenait à nouveau à boire et à manger, même si son estomac restait fragile. Une nouvelle course débutait pour lui. "C’était un nouveau départ !"

Un Top 50

À partir de ce moment, cela a été tout autre, "d’autant que j’ai eu droit à de splendides chemins et panoramas de la région. Plusieurs fois, je me suis dit qu’il fallait que je revienne dans le coin non pas pour courir, mais pour juste profiter de l’endroit et visiter."

La remontée était entamée. D’un Top 100, Alexis atteignait un Top 50 et terminait 43e sur 700 participants. "Assurément c’est ma plus belle et longue course d’ultra trail à ce jour. Je suis avant tout super satisfait d’avoir rejoint l’arrivée au vu des circonstances et de n’avoir rien lâché jusqu’au bout. Je suis heureux de cette nouvelle et riche expérience qui m’apporte beaucoup d’enseignements pour le futur puisqu’un jour j’aimerais boucler le Grand Raid de la Réunion ou l’UTMB. Cependant, je dois encore bien éclaircir les raisons de mes soucis digestifs. Est-ce dû à l’effort ? Au fait que mon corps supporte de moins en moins les efforts intenses. Ou est-ce le passage d’un virus ou d’une intoxication quelconque à un produit de nutrition sportive que je consomme ? Je me pose beaucoup de questions pour l’avenir."

Au-delà de tout cela, Alexis Matthys peut rentrer en Belgique avec une certaine fierté de l’effort accompli et avec une carte postale incroyable de la région dans la tête !