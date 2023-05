Vincent Rousseau: "J’aimerais que les gens me comprennent"

"Je ne pars pas renforcer un concurrent, mais je rejoins une formation qui évolue un cran plus haut", se défend Vincent Rousseau. Le gardien est la cible de critiques, parce qu’il s’était engagé à rester à Aische (D3 ACFF), avant de finalement accepter la proposition de Rebecq (D2 ACFF). "C’est une décision qui me semble compréhensible. On me fait passer pour le mauvais, mais ils m’avaient dit en 2021 que si un club plus haut me voulait, ils me laisseraient partir. Le contexte est un peu différent, mais si j’ai accepté l’offre, c’est pour poursuivre ma progression."