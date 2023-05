Les clubs brabançons réunis à Tubize pour la Coupe

Trois équipes féminines étaient au rendez-vous et les spectateurs ont eu droit à trois matches 2x20 minutes. "Le HC Brussels, qui descend de D2, s’est imposé devant United Brussels qui reste en D2, et devant notre équipe du Wash", signale le coach waterlootois, Baudouin Brasseur, dont la formation championne en D1 LFH a terminé son championnat invaincu suite à son partage 18-18 à Eupen lors de la dernière journée. "Nos joueuses étaient fatiguées de la saison et on a réalisé un nul et perdu un match à notre portée. Mais le but était de passer une journée sympa, de faire jouer tout le monde et on s’est fait plaisir. Retenons aussi la superbe organisation de Tubize, tous les clubs étaient présents, ce qui n’arrive pas chaque année. On a assisté à des rencontres très disputées avec du très bon handball et de l’implication de toutes les équipes."

Chez les hommes (matches de 25 minutes), la victoire est revenue à Kraainem. Tubize et Waterloo complètent le podium. "La compétition s’est déroulée sous forme d’un petit championnat, un genre de tournoi. On n’a perdu que notre premier match, 13-14, face au futur vainqueur qui était renforcé par cinq joueurs de D1 tandis que nous avons fait tourner en vue de notre match de play-down du dimanche, explique le coach tubizien, Jean-Jacques Barbier. Quant à l’organisation, tout était au top avec une superbe ambiance. Et puis, c’est toujours sympa de retrouver des anciens avec qui on peut discuter."

Précisions encore que Perwez et United Brussels ont respectivement terminé quatrième et cinquième.