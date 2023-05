Le Speedy Mont-Saint-Guibert vaincu en finale des play-off de P1 mais… fier de sa saison

Si leur sort extra-sportif ne dépend pas d’eux, les hommes de Fayçal Laït (privé de Bilal Vancoppenolle qui s’était blessé lors de la seconde manche disputée samedi au Speedy) ont accompli leur mission sur le parquet du Palais du Midi.

Forcé au temps mort après quelques minutes (11-5) car il voyait le spectre de la première manche refaire une apparition dans les rangs guibertins, le coach Sempels passait rapidement en zone. Peu présent au rebond et pas heureux dans les 1 contre 1, Mont-Saint-Guibert était pointé à -15 (29-14), avant que Thomas Vriamont à distance et Delacharlerie en pénétration ne ramènent le Speedy à 42-32 au repos.

Via Piron et Delacharlerie, le Speedy inversait complètement la tendance lors du troisième quart temps. Ce bon comportement offensif était dû à une assise défensive en très nette amélioration. En tête aux trois quarts (55-56), Mont-Saint-Guibert avait touché l’orgueil du Royal IV. Le coach Laït bousculait ses jeunes troupes à l’occasion d’un temps mort: "Les gars, cette finale vous la voulez ou pas ? Vous voulez gagner ?"

Un message parfaitement assimilé par le MVP du match, le meneur Aslo, auteur de 30 points et poison en défense. Plus vif au rebond, plus incisif dans ces incursions, le Royal IV plaçait un 12-4 en cinq minutes: 67-60 (35e). Le Speedy n’abdiquait pas, mais ne pouvait s’approcher sous la barre des cinq unités et s’inclinait au final: 81-71.

"On a atteint la finale des play-off alors que l’on ne nous attendait pas"

David Piron, le meilleur Guibertin ce mercredi sur le parquet bruxellois, analysait sereinement la défaite: "Les Bruxellois ont dominé le rebond, ce qui leur a offert de nombreuses secondes chances. Ils ont également eu pas mal de réussite aux shoots. C’est vrai qu’on a eu fort à faire face au petit meneur Aslo, mais on doit être fier de notre finale et de notre saison. On a remporté la Coupe de Brabant, cela a été une super récompense. En championnat, on a atteint la finale des play-off alors que l’on ne nous attendait pas. On a gagné la seconde manche chez nous et on est longtemps resté au contact lors de ce match décisif. Cette troisième manche s’est jouée sur quelques détails."