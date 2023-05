"Le Speedy est le choix du cœur, le RIV, celui de la raison"

Il a un avis sur cette belle: "J’espère que nos voisins guibertins vont gagner. Maintenant, objectivement, je donne l’avantage au Royal IV au niveau du goal average de la première manche, de la fraîcheur physique et du fait de jouer à domicile. Les play-off, ça use. Je suppose que le banc bruxellois sera plus conséquent ce mercredi."

Outre la pression du Royal IV sur demi-terrain, le coach Thys pointe une autre clef de la rencontre: "Il faudra voir comment la jeune équipe de Fayçal Laït va gérer la pression. En fin de compte, c’est certainement ce qui leur a fait défaut lors de la demi-finale de Coupe de Brabant face à l’expérience du Speedy. Donc, voilà, le choix du cœur c’est Mont-Saint-Guibert, mais en regardant les stats des deux premières manches, le choix de la raison c’est le Royal IV."

Battu à huit reprises en déplacement lors de la phase classique du championnat, le Speedy a montré qu’il savait se sublimer à l’extérieur pour les grandes occasions. Il semble en effet que le baromètre de la motivation aille vers le beau fixe dès lors que l’enjeu se précise. À Ixelles en demi-finale de Coupe (face au Royal IV), à Uccle (en finale de Coupe face au Canter) et à Uccle Europe (en demi-finale des play-off), Mont-Saint-Guibert a élevé son niveau pour emporter la mise.

"Je n’ai pas envie qu’on s’enflamme suite à notre match de samedi. Je n’oublie pas que le mercredi avant, on s’est fait humilier au Palais du Midi. On a redressé la barre, on vient d’égaliser et on va essayer de bien finir", ponctue le coach du Speedy, Alexandre Sempels.