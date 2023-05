Michel Michel débute l’arbitrage à 68 ans

Il a dû arrêter suite aux attentats de Bruxelles. "Après les attentats, on était de garde tout le temps. Il ne m’était plus possible de faire partie d’une équipe."

Il est donc resté sans jouer. "Lorsque j’ai eu ma pension, j’ai eu des difficultés à me mouvoir. Je savais à peine marcher. J’ai repris du tonus en poussant la voiturette de mon petit-fils. Je me suis rendu compte qu’il était nécessaire de faire de l’exercice. La mobilité est revenue."

L’année dernière, il assiste à la journée nationale des jeunes organisée par son frère à Monceau. "Je me suis rendu compte que la balle pelote me plaisait toujours. J’ai ensuite participé au tournoi amical organisé par le club de Tangissart. Je suis toujours partant quand quelqu’un organise une rencontre de vétérans, signale-t-il. J’ai indiqué que j’étais volontaire si la fédération recrutait des arbitres. J’ai été engagé. Je me suis donc lancé dans l’arbitrage cette saison, à 68 ans."

La pétanque à Wavre et à Perbais

Rien n’a vraiment changé pendant ces nombreuses années d’absence au niveau de la compétition officielle. "Non, si l’on excepte les luttes en treize jeux et les cartes jaune et rouge, tout est resté identique."

Il a déjà arbitré plusieurs luttes en ce début de saison. "Jusqu’ici, tout s’est bien passé", lance-t-il encore.

La balle pelote est l’une de ses passions, la pétanque et le jardinage en sont deux autres. "Je vais taper la boule à Wavre en hiver et à Perbais en plein air l’été. Je m’occupe aussi de mon petit-fils, Sacha, lorsque ses parents travaillent."