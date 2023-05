La belle saison des hommes du Watducks

Le Watducks termine donc sa saison avec une place de vice-champion "qui reste très belle, insiste son gardien. Si en début de saison on nous avait dit qu’on se retrouverait en finale des play-off, on aurait signé des deux mains et nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé."

Le Wat’est monté en puissance

Effectivement car les Waterlootois ont eu du mal à rentrer dans le championnat. "On a commencé la saison en douceur puis nous sommes montés en puissance. Se qualifier pour les play-off était superbe, notre demi-finale face au Léo aussi et se retrouver en finale était une belle performance avec l’équipe actuelle. Pas que nous manquons de talent mais le groupe est très jeune avec la majorité des gars issus du club. Il y a très peu de transferts entrants et sortants et c’est vraiment beau ce que nous avons réalisé. Une saison se joue sur des détails, on aura gagné pas mal de gros matches, et il nous aura juste manqué un peu de réalisme en finale face à leur gardien qui a réalisé un gros match."

Arrivé au Waterloo Ducks il y a quinze ans, Simon Vandenbroucke aura pratiquement tout connu du côté de la Drève d’Argenteuil et certainement ces trois dernières saisons en DH avec une brève trêve à Louvain et au Beerschot. "Une finale la première saison, une 3e place la suivante et maintenant une nouvelle finale. Il manque juste ce petit titre mais avec le talent et la fougue présents dans l’équipe, cela ve le faire d’ici peu."

Et pourquoi pas dès la saison prochaine ? "On est le Wat’, on ne peut pas se cacher. Nous ne sommes pas favoris mais on a la culture de la gagne", termine le joueur qui partira pour Londres mercredi avec l’équipe nationale pour disputer des matches de pro league.