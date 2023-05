Quatre matchs en simultané, quatre catégories de Filles le samedi, deux catégories Garçons le dimanche, 20 bénévoles aclots par tranche de 2 heures pour veiller au bon déroulement de dizaines de rencontres où près de 350 joueurs se sont affrontés: le Royal Nivelles, ses dirigeants et ses bénévoles étaient sur les genoux après cette première grosse organisation du tournoi francophone de 3x3 Jeunes. "Certains d’entre nous ont fait des tables de 10 à 18 h non stop", rapporte Christophe Candi.

Le club aclot et son président avaient mis toutes les chances de leur côté: "Même s’il est plus en place pour les catégories féminines que masculines, le 3x3 est une affaire bien rodée par l’AWBB. Tout est très précis, il n’y a pas de place prévue pour l’improvisation. Le club organisateur s’occupe de tout le non-sportif. L’AWBB fournit le matériel et gère les plannings, les arbitres… De notre côté, on avait aussi prévu un tableau électrique indépendant au cas où. On est content de l’organisation car pas mal de monde s’est déplacé."

Christophe Candi a pu voir de près les caractéristiques de cette nouvelle discipline qu’est le 3x3: "Les Jeux olympiques de Tokyo ont mis la lumière dessus avec une belle performance belge. Des clubs créent des sections de 3x3.Nous, ce n’est pas qu’on ne veut pas, c’est qu’on ne peut pas car nos installations sont saturées. Le 3x3 est en plein boom. Vous avez Olivier Goossens qui a lancé son BasketHall55. Le 3x3, c’est un sport dans le sport. Cela va très vite, il y a beaucoup de contacts, la gestuelle des arbitres est différente et les matchs se déroulent en musique."

Le retour de l’AWBB a été positif pour les G.O.: "Selim Ben Aïssa qui gère la discipline nous a dit que le 3x3 avait été bien reçu à Nivelles. C’est ce qu’on voulait entendre. Je suppose donc que cela leur a plu. C’est en affichant notre sérieux et notre motivation sur ce genre d’événement qu’on pourrait postuler pour peut-être organiser un jour des finales de Coupe régionales de 5 contre 5."

Mini-basket ce week-end

La saison nivelloise ne s’arrête pas sur cette belle édition. Une autre grosse organisation chasse celle du 3x3: "Ce week-end a lieu notre troisième tournoi de mini-basket. J’ai relancé cette activité quand je suis devenu président. Les U10 viennent le samedi, les U12 le dimanche et les U8 lundi. Il y a chaque fois 16 équipes inscrites. Cet événement est l’occasion de clôturer la saison de manière sympathique. On remercie les bénévoles et on revoit une fois nos jeunes avant les vacances", conclut Christophe Candi.